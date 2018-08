Am kommenden Freitag ist es wieder so weit: Für sechs Tage öffnet das Stift seine Pforten, um für tausende Kinder aus ganz NÖ zum Mittelpunkt zu werden, denn die 47. NÖ Kindersommerspiele gehen an den letzten beiden Ferienwochenenden über die Bühne.

Einer der Höhepunkte steigt bereits am ersten Tag: Am Freitag, 24. August, ist Altbundespräsident Heinz Fischer im Rahmen einer „Demokratiewerkstatt“ im Augustinussaal zu Gast (15 Uhr).

Mehr über die weiteren Highlights und das vielfältige Programm lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.