Ehepaar nach Unfall auf A1 aus brennendem Auto gerettet

Ersthelfer konnten die beiden bei dem Crash schwer verletzten Insassen aus dem Wagen retten, bevor das Feuer auf den Fahrgastraum übergriff, berichtete die niederösterreichische Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Die deutsche Lenkerin (66) und ihr 78-jähriger Mann wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die Frau war kurz nach 14.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache mit dem Pkw von der Richtungsfahrbahn Wien abgekommen und hatte einen Betonsockel touchiert. Das Auto kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand und geriet in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.