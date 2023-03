Ein Spitzenpianist macht den Auftakt im Schloss Walpersdorf

Nach Corona startet die Kultur im Schloss Walpersdorf wieder voll durch. Präsentiert wird ein vielfältiger, sechsteiliger Abo-Zyklus.

Highlights des klassischen und romantischen Lied-, Solo-, Kammermusik- und Orchester-Repertoires erklingen im Festsaal des Schlosses; musiziert von hervorragenden Interpreten. Musikalische Stammgäste wie Matthias Bartolomey, Daniel Gutmann und Markus Schirmer treffen neue Künstler wie Matthias Schorn, Julia Hagen, Jeremias Fliedl oder Adela Frasineanu.

Den Auftakt macht bereits am Samstag, 11. März, um 18 Uhr mit „Pianistischem Feingefühl“ der faszinierende junge österreichische Musiker Kiron Atom Tellian, den eine enge künstlerische Freundschaft mit Emmanuel Tjeknavorian verbindet. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Er präsentiert sich zur Eröffnung der Abo-Serie 2023 mit einer facettenreichen Auswahl von Werken von Frédéric Chopin.

Der Sonntag, 12. März, steht dann im Zeichen der Kinder: Ab 15 Uhr gibt es „Die Bremer Stadtmusikanten“, die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn, in einer humorvollen Darbietung als Konzert auf der Bühne; mit Christina Neubauer, Peter Forcher, Angelika Riedl, Franz Wallner und Erke Duit an ihren Instrumenten sowie Marko Simsa als Erzähler.

Mozart und Brahms am Samstag, 22. April

Am Sonntag, 26. März, steht dann um 15 Uhr in der Schlosskapelle das Frühlingskonzert mit dem Auner-Quartett auf dem Programm.

Am Samstag, 22. April, gibt es im Festsaal „Puren klanglichen Zauber“, bei dem Matthias Schorn, Ben Morrison, Adela Frasineanu, Gerhard Marschner und Julia Hagen, Mozarts Klarinettenquintett in A-Dur und Brahms Klarinettenquintett in h-Moll zu Gehör bringen.

