Volksschule St. Andrä: Ein Unterricht der etwas anderen Art

Im November wurde an der Volksschule der sogenannte „Atelier-Unterricht“ eingeführt – und er soll laut Schuldirektor Bernhard Moser in dieser Form drei Mal pro Schuljahr über die Bühne gehen.

Bei diesem Unterricht wird an einem bestimmten Tag der Klassenverband aufgelöst, die Schüler bekommen die Möglichkeit, sich einem selbst gewählten Thema zu widmen – es ist somit ein klassenübergreifendes Lernangebot, wo Lernumgebungen aus den Bereichen Natur, Mensch, Kultur, Umwelt, Bewegung, Spiel, Sport, Musik, Werken, Gestalten, Sprache oder Mathematik angeboten werden. Sie werden dazu angeregt, sich individuell und in Kooperation mit anderen mit dem gewählten Thema zu beschäftigen, sich eigene Ziele zu setzen und forschend und entdeckend zu lernen.

„Gemeinschaftsgefühl wird dadurch gestärkt“

Klassenübergreifende Projekte und gemeinsame Erlebnisse wirken sich positiv auf das soziale Zusammenleben einer Schulgemeinde aus – und die Lernangebote tragen dazu bei, dass einander Schüler und Lehrpersonen besser kennenlernen und gegenseitiges Interesse und Verständnis wachsen können.

„Das Gemeinschaftsgefühl der Schule wird dadurch gestärkt und die Freude am gemeinsamen Entdecken, Erforschen und Tun steht dabei im Vordergrund“, betont der Direktor.

In einer neuen Gruppenzusammensetzung lernen die Schüler mit jüngeren und älteren Kindern umzugehen und übernehmen gemeinsam die Verantwortung für ihr Projekt.

Beim ersten Atelierunterricht konnten die Schüler unter den Themen Indianer, Farben, Have fun with English und Mozart wählen. Bei den Indianern lernten sie Wissenswertes über das Volk kennen, es wurden Stirnbänder gebastelt, es gab einen Indianertanz sowie Rätsel und Quiz. Bei den Farben erfuhren sie, was man damit machen kann, es gab auch Experimente. Bei Have fun with English gab es Geschichten in Englisch – und bei Mozart erfuhren sie, welche Geheimschrift er hatte, es wurde musiziert und komponiert.

