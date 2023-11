Traismaurer Tauschbörse war gut frequentiert

Die Kleider- und Saatguttauschbörse in der Musikschule Traismauer, die im Vorjahr ihre Premiere gefeiert hatte, verlief auch heuer durchaus erfolgreich. „Mit der Tauschbörse will die Stadtgemeinde Traismauer der Umwelt besonders viel Aufmerksamkeit schenken. Dabei geht es im Speziellen um die Nachhaltigkeit“, erklärte Umweltgemeinderätin Tanja Warlich. Gemeinsam mit Sophie Bittner-Schiesser (Mitarbeiterin der Stadtverwaltung) hat sie die Kleider- und Saatguttauschbörse organisiert. Das Pflanzentauschfest, das ebenfalls bereits mehrmals in Traismauer stattgefunden hat, ist ebenfalls ein Teil des Projekts. Bei der Kleider- und Saatguttauschbörse konnte gut erhaltene Kleidung von zuhause mitgenommen werden und gegen Kleidungsstücke anderer Personen in gemütlicher Atmosphäre getauscht werden. Zusätzlich war es möglich, übriggebliebenes Saatgut untereinander zu tauschen.