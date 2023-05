Zubauten werden in der Region Herzogenburg unumgänglich sein

Ab September wird die Vormittagsbetreuung auch für unter 2,5-Jährige gratis sein. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den Gemeinden aus? Sind sie schon gerüstet?

In Herzogenburg wurde bereits im April eine Bedarfsfeststellung bezüglich des Kindergartenbesuchs von Kindern ab zwei Jahren durchgeführt. Vom Land NÖ wurden drei zusätzliche Kindergartengruppen bewilligt. „Ein Kleinkindbetreuung besteht derzeit in Herzogenburg nicht, bei Bedarf sind Kinder in privaten Einrichtungen in umliegenden Gemeinden untergebracht“, erklärt Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold.

Im Landeskindergarten Großrust gibt es vier Gruppen, eine provisorische fünfte Gruppe ist genehmigt. „Aufgrund der NÖ Kinderbetreuungsoffensive haben wir in Kooperation mit dem Land NÖ eine Bedarfserhebung durchgeführt, die uns zeigt, dass längerfristig eine fünfte Gruppe benötigt werden wird“, weiß Bürgermeisterin Daniela Engelhart. Momentan haben alle Kinder Platz, die für das nächste Kindergartenjahr angemeldet sind.

Engelhart: „Bei einem eventuell erforderlichen Zubau des Kindergartens würde diese fünfte Gruppe auch sehr gut gefördert werden. Da momentan in der Gemeinde einige Doppelhäuser in Bau sind, gibt es Überlegungen, den Kindergarten auszubauen. Bevor das soweit ist, sind allerdings noch einige Hausaufgaben zu erledigen.“

„Befinden uns in Planungsphase“

Auch Wölblings Bürgermeisterin Karin Gorenzel betont, dass die Marktgemeinde Wölbling durch die Kinderbetreuungsoffensive gefordert ist, mehr Betreuungsplätze zu schaffen. „Im Moment befinden wir uns in der Planungphase, um den jetzigen Kindergartenstandort zu erweitern“, so Gorenzel.

Der Kindergarten in Statzendorf ist im Jahr 2011 zu- und umgebaut worden, um Platz für drei Gruppen zu schaffen. „Die damals Verantwortlichen waren sich sicher, genügend Plätze geschaffen zu haben. An eine eventuelle Erweiterung ist nicht gedacht worden“, blickt Bürgermeister Herbert Ramler zurück. Die neue Kindergartenoffensive könnte aber auch in den drei bestehenden Gruppenräumen zu einer Überlastung der Kinderanzahl führen.

Eine derartige Situation habe es bislang noch nicht gegeben. „Natürlich ist man auch hier bereits am Überlegen, im Zuge der anstehenden Schulsanierung auch Platz für eine zusätzliche Kindergartengruppe zu schaffen“, so Ortschef Ramler. Ein schöner, kontinuierlicher Zuzug sei auch in Statzendorf spürbar. Konsequenz: „Es kann durchaus Realität werden, dass es alsbald, auch bezüglich der Aufnahme der Zweijährigen, zu wenig Plätze im Kindergarten geben kann.“

„Die Gruppen sind randvoll“

Es gibt jedoch bereits Gespräche der drei Fladnitztalgemeinden über eine Kooperation zur Betreuung der Kleinstkinder der Gemeinden.

In Perschling gibt es vier Kindergartengruppen, die Verlängerung der bisher befristeten Gruppe wurde vom Land NÖ gestattet. Bürgermeister Reinhard Breitner: „Allerdings sind die Gruppen randvoll, sodass derzeit eine Betreuung von unter zweieinhalb Jahren nicht möglich ist. Daher wird ab Jänner 2024 der Kindergarten in Perschling umgebaut beziehungsweise erweitert, sodass mit September 2024 fünf Gruppen möglich sind. Dann können auch Kleinkinder ab zwei Jahren aufgenommen werden.“

Ob auch eine Kleinstkindergruppe von null bis zwei Jahren notwendig ist, soll eine Bedarfserhebung auch gemeinsam mit Kapellns Bürgermeister Alois Vogl ergeben. Breitner: „Wenn eine derartige Betreuung notwendig sein sollte, könnte das bei uns eingerichtet werden.“

Kleinstkindergruppen seien sicher wichtig, vor allem, um die Lücke zwischen Ende des Mutterschutzes und dem derzeitigen Kindergarteneintrittsalter von zweieinhalb Jahren zu schließen. „Ich persönlich glaube aber, dass die Kinder von null bis zwei Jahren besser bei ihren Eltern aufgehoben wären, die Kindzeit ist ja schnell vorbei und man könnte diese Betreuungszeit den Müttern beziehungsweise Vätern finanziell abgelten“, spricht Breitner sicher vielen Menschen aus der Seele.

Kapellns Bürgermeister Alois Vogl weiß: „Wir haben derzeit drei Kindergartengruppen und das bleibt auch ab Herbst 2023 so. Wir können auch Kinder zwischen zwei und zweieinhalb Jahren aufnehmen.“„Können Kindergarten problemlos erweitern“Was die Zukunft bringe, wisse man noch nicht. „Aber nach der Fertigstellung der Gedesag-Wohnungen erwarten wir mehr Kinder. Durch den Ankauf eines 3.000 Quadratmeter großen Grundstücks direkt neben dem Kindergarten können wir problemlos den Kindergarten erweitern oder, wenn es schnell gehen muss, eine Containerkindergartengruppe einrichten.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.