Kleintierzuchtverein Herzogenburg zog Bilanz

Kurz und prägnant verlief die Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins, die im Gasthaus Maurer über die Bühne ging. Obmann Peter Bichler begrüßte die Mitglieder - zurzeit gibt es 39 aktive, davon erfreulicherweise fünf Jungzüchter - und berichtete über die Tätigkeiten im Vorjahr. Höhepunkt war die eigene Ausstellung Mitte November, überdies wurden zehn Sitzungen abgehalten. Bei der Landesverbandssitzung im Mai in Tulln war man ebenso vertreten wie beim Wölblinger Bauernmarkt.

Vorausschauend kündigte Bichler die Landesverbandssitzung an, die am 7. Mai im Volksheim stattfindet. Ende Juni gibt es einen Vereinsausflug, Anfang September ist man beim Bauernmarkt in Wölbling und am 18. und 19. November gibt es wieder die Vereinsausstellung in St. Pölten-Wagram.

