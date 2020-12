Am vergangenen Freitag hat sich Andreas Tischer als Direktor der Mittelschule bei einer kleinen Feierstunde von seinen Kollegen verabschiedet. Er dankte für die gute Zusammenarbeit, die ja nicht allzu lange gedauert hat.

Erst zu Beginn des Schuljahres 2018/19 übernahm Tischer den Direktorensessel von seinem Vorgänger Otto Schandl, der immerhin sechs Jahre die Schule geleitet hatte.

„Ich danke für die gute Zusammenarbeit“

„Es ist schön, einmal noch alle Kollegen zu sehen. Nach reiflicher Überlegung habe ich im Oktober beschlossen, meinen Posten hier zurückzulegen, loszulassen und woanders neu zu beginnen. Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit und die schöne Zeit“, so der scheidende Direktor in seiner Abschiedsrede. Er legt nicht nur die Leitung der Musikmittelschule zurück, sondern auch jene der Polytechnischen Schule und der Volkshochschule.

Der Wölblinger Pädagoge, der nach der Volksschule in seinem Heimatort das BG/BRG Ringstraße in Krems absolviert hat, studierte an der Pädagogischen Akademie (Englisch, Physik, Chemie, Informatik) und von 2000 bis 2004 Medienpädagogik an der Donau-Universität Krems. 1998 kam er an die Polytechnische Schule nach Herzogenburg, deren Leitung er 2010 übernahm. Als Otto Schandl in Pension ging, übernahm er auch die Mittelschule, was örtlich ja kein Problem war, da beide Schulen in einem Gebäude untergebracht sind. In seiner Obhut befanden sich damit 305 Schüler – 250 an der Mittelschule, 55 im Polytechnikum – und 50 Pädagogen.

Martina Teufl: „Ich ziehe meinen Hut vor dir“

Doch schon nur ein Jahr nach der Übernahme der Mittelschule stellten sich bei Tischer gesundheitliche Probleme ein, an denen er lange laborierte. Privat lief es auch nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte - und dann kam noch Corona.

Nun dürfte aber viel Negatives überwunden sein: „Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, meinen Neubeginn an der Mittelschule Karlstetten habe ich bereits geschafft.“

Seit dem krankheitsbedingten Rückzug von Tischer hat Martina Teufl die Mittelschule geleitet. Sie wird diese Funktion noch bis zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022 ausüben, danach wird die Stelle neu ausgeschrieben. Teufl dankte Tischer im Namen der Kollegen: „Ich war völlig überrascht, als ich vom Ende erfuhr. Ich ziehe meinen Hut vor dir und wünsche dir, dass es – auch privat – wieder aufwärtsgeht.“ Dazu gab es ein Buch von Barbara Stöckl mit dem Titel „Was wirklich zählt“ und ein Erinnerungspackerl von den Kollegen.

Die Leitung der Polytechnischen Schule obliegt ebenfalls bis zum neuen Schuljahr Jürgen Selinger. Wer an der Spitze der Volkshochschule weitermacht, ist noch nicht entschieden.