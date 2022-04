Argumente überzeugen

Die Stadt Herzogenburg möchte lieber heute als morgen Standort eines Gymnasiums für die Oberstufe sein. Die Liste der Argumente ist lang und sie überzeugt voll und ganz.

Vorteile hätte es für die gesamte Region. Es spricht die Schüler aus den Mittelschulen in Herzogenburg, Wölbling und Traismauer an und bietet darüber hinaus die Standortsicherung dieser Schulen. Und gleichzeitig nimmt es den enormen Druck aus den benachbarten AHS-Standorten in St. Pölten und Krems.

Herzogenburg hat es penibel ausgerechnet: Nicht weniger als 220 Schüler aus der Region besuchen derzeit eine AHS-Oberstufe.

Das abschließende Fazit der Stadtpolitik, dem man sich nur voll anschließen kann: Eine Stadt mit etwa 8.000 Einwohnern in einem potenziellen Einzugsgebiet von rund 30.000 Einwohnern darf die Forderung nach einer weiteren Bildungseinrichtung stellen.