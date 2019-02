Gar nicht wenige Herzogenburger Mandatare werden sich zurückerinnern, als Christoph Artner als frisch gebackener Finanzreferent (und Vizebürgermeister) dem Gemeinderat seinen ersten Haushaltsvoranschlag vortrug. Ziemlich nervös, rot im Gesicht, wie es einem Sozialdemokraten alle Ehre macht, holprig in der Rede. Bürgermeister Franz Zwicker musste oft helfend eingreifen. Und heute? Nicht wiederzuerkennen. In kurzer Zeit hat Artner viel gelernt. Souverän im Auftreten, kurz knapp und kräftig in der Rede. Ein Bürgermeister, der seinen Mann steht.

In diesen Tagen stellt sich der Stadtchef den Menschen vor, die ihn noch nicht so gut kennen. „Artner auf Tour“ lautet das Motto, das ihn auch in alle Katastralgemeinden führt. Dort erfährt er von Problemen aus erster Hand. Und das Ganze ist nebenbei ein geschickter Schachzug vor der Wahl, die in riesigen Schritten naht. Ausruhen darf sich Artner allerdings nicht, denn Dankbarkeit ist keine politische Kategorie.