Aufbauarbeit vom Feinsten

Zuletzt war es ruhig rund um den „Verein Weinstraße Tourismus Traisental-Donau“. Und diese Ruhe war ganz im Sinne seines Obmanns: „Wenn es einen Wirbel gibt, steht man schnell im Rampenlicht“, sagt Walter Pernikl.

Jetzt hat sich der Nussdorfer nach mehr als fünf Jahren an der Spitze des Vereins aus freien Stücken in die zweite Reihe begeben. Nachfolger Christoph Artner verfügt über ein sehr starkes Fundament, alle Beteiligten, Winzer, Beherberger und die Gastronomen, ziehen an einem Strang, mit im Tourismus-Boot sind die Gemeinden. Neben einer erklecklichen Anzahl von rundum gelungenen Projekten ist es diese Vernetzung der Akteure, die zweifellos das größte Verdienst von Walter Pernikl darstellt.

Die gute Arbeit wird geschätzt: Nach Würmla, Sitzenberg-Reidling und Atzenbrugg wird mit Zwentendorf die vierte Gemeinde aus dem Bezirk Tulln beitreten.