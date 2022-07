Es ist keineswegs so, dass in den Gemeinden der Region eine harte Oppositionsarbeit fehlt. Wenn etwa in Wölbling die Bürgerliste Kritik an SPÖ und/oder ÖVP übt, dann kann es zumindest verbal ganz ordentlich zur Sache gehen.

Traismauer ÖVP-Vorwürfe gegen Bürgermeister Pfeffer waren heiße Luft

Was sich allerdings seit mittlerweile ein paar Jahren in der schönen Römerstadt Traismauer abspielt, ist nichts für sanfte Gemüter. Dort wird der Bürgermeister regelmäßig eingedeckt mit Beschwerden, die schriftlich beim Amt der NÖ Landesregierung landen. Das Ganze ist bis vor ein paar Jahren noch anonym erfolgt, seither weiß man zumindest, dass die Beschwerden von der ÖVP stammen. Zuletzt fuhr man gleich mit besonders schweren Geschützen auf, es sollte überprüft werden, ob sich der Bürgermeister persönlich bereichert hat.

Eines ist all diesen Beschwerden gemein: Sie sind völlig aus der Luft gegriffen. Diesen Umstand stellen alle Prüfer stets fest . . .