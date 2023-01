Bereitschaft zum Spenden

Es ist die Wahlkampfzeit angebrochen, man merkt es an den vielen Plakaten. Da muss man an belebten Plätzen schon aufpassen, dass man nicht an einen Ständer rennt. Man merkt es auch an den vielen Forderungen und Versprechen. Man denkt, dass die Teuerungswelle an den Parteien spurlos vorüber geht.

Nicht spurlos geht sie an vielen Menschen vorüber. Da wird in der Geldbörse jeder Cent drei Mal umgedreht und beim Einkauf freut man sich über jedes Pickerl mit 25-Prozent-Rabatt. Und dennoch, und das ist sehr erfreulich, ist die Bereitschaft zu einer Spende ungebrochen.

Beim Neujahrsblasen hat man es bemerkt und die Sternsinger, denen wir in dieser Ausgabe breiten Raum widmen, haben sich über die Spenden sehr gefreut. Alleine in Herzogenburg (Pfarre) sind knapp 20.000 Euro gespendet worden. Auch für Rotes Kreuz, Samariter und Wehren sind Spenden lebensnotwendig.