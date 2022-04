BÃ¶se und gute Energie

Es war schon ziemlich bemerkenswert, wie sich die Herzogenburger SPÖ bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in einer scheinbaren Grundsatzfrage drehte wie der Wind: Sie ließ sich in der Windkraft-Frage von den Grünen regelrecht vorführen. Und nur Minuten später knickte auch die ÖVP um und stimmte für die Formulierung mit den „erneuerbaren Energie-Quellen“; was die Windkraft explizit beinhaltet.

So ist das also: Erst einmal ist die Atomkraft ganz böse. Dann ist auch die Kohle böse. Und dann ist man verdattert, weil man sich in Sachen Öl und Gas in die Abhängigkeit Russlands begeben hat. Ihr kann man entkommen, wenn auch Öl und Gas böse sind. Alternativen: Windkraft, Sonnenkraft, Biomasse. So einfach geht das in der grünen Energie-Welt. Und wenn nicht: Gibt es die Klima-Katastrophe, vor der so viele Klima-Experten, besonders viele grüne Klima-Experten warnen.