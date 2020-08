Schnell hinein in den Parkplatz, noch schneller in die Trafik, um Zigaretten zu holen oder den Lottoschein aufzugeben, schnell wieder weg: Dieses bisher alltägliche Szenario vor dem Kiosk Poyntner in Traismauer wird es in Zukunft nicht mehr geben.

Im Zuge der Sanierung der beiden Kreisverkehre, die im September über die Bühne gehen wird, werden die beiden Stellflächen vor der Trafik verschwinden. Ein Lokalaugenschein mit dem Verkehrssachverständigen der Bezirkshauptmannschaft hat aufgezeigt, dass die Parkplätze der Verkehrssicherheit alles andere als dienlich sind. Sie dürften übrigens österreichweite Unikate sein, denn wo sonst gibt es einen Parkplatz in einem Kreisverkehr?

Dass sich Trafikant Poyntner sauer zeigt, ist verständlich. Die Maßnahme ist jedenfalls kein Geschenk zum 100-jährigen Bestandsjubiläum des Betriebes am Gartenring. Sein Protest sollte dennoch nicht ungehört verhallen. Alle Beteiligten sind gefordert, die bestmögliche Lösung zu finden, um Poyntners Kunden und ihn zufriedenzustellen.