Man kann sich als Mutter oder Vater nichts Schlimmeres vorstellen als einen Unfall des eigenen Kindes. In Gutenbrunn ist am vergangenen Samstag genau das passiert, ein einhalbjähriges Mädchen stürzte aus rund vier Metern in die Tiefe. Mittlerweile befindet es sich zum Glück auf dem Weg der Besserung.

„Wir hoffen mit euch, dass dem Kind nichts Ärgeres zugestoßen ist!“ „In diesen schweren Stunden bin ich mit meinen Gedanken ganz bei euch und eurem Mädchen!“ So oder so ähnlich könnten Reaktionen in persönlicher Form und in den sozialen Netzwerken aussehen.

Im gegenständlichen Fall waren Negativ-Reaktionen wieder einmal in der Überzahl. In schneller Vorverurteilung vermutete die Netzgemeinde eine Vernachlässigung der Aufsichtsplicht, obwohl die Ermittlungen der Polizei noch gar nicht begonnen haben. Im Gegensatz zu vielen Facebook-Aktivisten bewies die Exekutive Feingefühl und will die Eltern erst in den nächsten Tagen befragen.