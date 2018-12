Am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, geht in den Räumlichkeiten des Traismaurer Schlosses ab 19 Uhr eine brisante Gemeinderatssitzung über die Bühne. Dabei wird entschieden, ob die Stadtgemeinde ein Betriebsgrundstück an einen Unternehmer aus Krems verkauft. Der Mann möchte dort einen riesigen Schlachthof errichten. Eine Vorentscheidung ist schon gefallen.

Die SP-Vertreter im Stadtrat haben für den Verkauf gestimmt, VP-Stadträtin Veronika Haas dagegen, VP-Stadtrat Georg Kaiser enthielt sich der Stimme. So sachlich-nüchtern, wie SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer die Angelegenheit betrachtet und betrachtet haben möchte, kann das Thema nicht behandelt werden, denn die Optik ist in der Tat verheerend, zumal ja ursprünglich ins Auge gefasst war, den Schlachthof am Traismaurer Campus 33 zu etablieren. Nach Kindergarten-Verweigerung und Bahnschranken-Schließung empört die SP die Gemeinlebarner zum dritten Mal in kurzer Zeit.