Christian Kern hat mit seinem Abgang von der Parteispitze nicht nur sozialdemokratische Spitzenpolitiker überrumpelt und überrascht. Die Art und Weise stößt der Basis sauer auf, viele Bürgermeister, auch jene der Region, finden es gelinde gesagt bemerkenswert, dass man sich gleichzeitig mit dem Abgang selbst zum Spitzenkandidaten für die Europawahl kürt; ohne damit ein Gremium befasst zu haben. Statzendorfs Ortschef Michael Küttner etwa will sich gar nicht ausmalen, was ihm passiert, würde er auf diese Weise agieren.

Und selbst wenn die Gremien Kerns Ansinnen entsprechen und ihn als Spitzenkandidaten in die EU-Wahl schicken, geht er gleich mit einem Rucksack voller Steine ins Rennen. Wie glaubwürdig ist ein Politiker, der wenige Tage zuvor im TV eine glasklare Frage nach eben dieser EU-Wahl-Spitzenkandidatur strikt als „Mumpitz“ bezeichnet? Vor wenigen Wochen noch hatte er fest versprochen, die SP als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat in die Nationalratswahl zu führen. Kern ist unglaubwürdig. Dieser Umstand ist es, der die Genossen an der Basis am meisten wurmt.