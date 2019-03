In rund 300 Tagen werden in ganz NÖ die Gemeinderäte neu gewählt. Die ersten Vorboten des Votums sind schon da, denn in vielen Kommunen werden die Weichen personell gestellt.

In Herzogenburg kürte die VP am vergangenen Freitag den erst 25-jährigen Max Gusel an die Spitze. Es ist davon auszugehen, dass er auf der Liste für die Gemeinderatswahl sehr weit vorne stehen wird.

Die SP hat in der Stiftsstadt den Generationswechsel schon vollzogen, Bürgermeister Christoph Artner und sein Stellvertreter Richard Waringer werden für die Sozialdemokraten an vorderster Front ins Rennen gehen.

Auch in Wölbling hat die VP umgebaut, hinter Klubobmann Peter Hießberger ist nun Gemeindeparteiobmann Manuel Erber die unangefochtene Nummer zwei. Gar nichts zu tun mit der Wahl hat der Umbau bei der SP.

Das private Glück von Adolf Mitterlehner, der deswegen sein Mandat abgab, ist für „Rot“ zwar kein Unglück, machte aber einen Zwangswechsel nötig.