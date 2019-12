Das Thema Verkehrslärm entlang der S 33 ist in Herzogenburg in aller Munde, der Lärm in vielen Ohren. Eine Anrainerin hat mittlerweile sogar selbst die Initiative ergriffen und ein professionelles Messgerät angeschafft, das die Messergebnisse der Asfinag Lügen strafen soll.

Die Politik hat das Thema aufgegriffen. Erst vor Kurzem war ein Landtagsabgeordneter der FP zu Gast, um sich bei leidgeplagten Anrainern direkt zu informieren.

Die Grünen preschten im Gemeinderat mit dem Ruf nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung vor. Bei den anderen Parteien stieß die Forderung nach Tempo 100 auf wenig Gegenliebe - auch bei der SP.

Eben diese Forderung haben nun die Grünen im Landtag aufgegriffen. Im Gegensatz zu Herzogenburg blieben sie nicht alleine, die SP stimmte für den Antrag der Grünen. „Wie bewertet ihr die Situation?“ Ein Anruf in Herzogenburg hätte genügt. Einen Anruf hat die Landes-SP wohl nicht nötig gehabt. Kein gutes Bild, das sie hier abgibt.