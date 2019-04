Vor meiner Firmung, mittlerweile weit mehr als drei Jahrzehnte her, hatte ich einen Wunsch: Mein Firmspender sollte ein junger, dynamischer Propst aus Herzogenburg sein, den ich zuvor bei einer Sonntagsmesse erleben hatte dürfen. Sie war einfach und klar im Wort und vielleicht deshalb so mitreißend.

Seit damals ist viel Wasser die Traisen hinuntergeflossen und die Amtszeit von Maximilian Fürnsinn neigt sich ihrem Ende zu. An Dynamik hat er nichts eingebüßt, seine Predigten sind faszinierend wie eh und je. Propst Maximilian stellt stets den Menschen mit seinen Stärken und Schwächen in den Mittelpunkt seines segensreichen Wirkens und ist gerade deshalb so beliebt. Wäre er auf Insta-gram, die Zahl der Follower wäre zahllos.

Mein Firmwunsch ist dann übrigens nicht in Erfüllung gegangen, doch wäre auch ich auf Instagram, man könnte mich als Follower der ersten Stunde bezeichnen. Einer, der hofft, dass er den Gläubigen weit über den 9. April hinaus erhalten bleibt.

