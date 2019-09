Waren es sechs Tage Kaiserwetter? Das außergewöhnlich attraktive Programm? Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor, doch die 48. Auflage der NÖ Kindersommerspiele in Herzogenburg ist regelrecht gestürmt worden. Es dürften sich wohl mehr als 20.000 Besucher am Areal des Stiftes eingefunden haben, um Spiel und Spaß zu haben. Das Strahlen in den Augen der Kinder - unvergleichbar, unvergesslich.

03.09.2019 – 48. NÖ Kindersomm... Freudenfest der Superlative in Herzogenburg

In dieses rundum positive Bild passte, dass die Premiere des neuen Gastgebers, Stiftspropst Petrus Stockinger, glückte. Seinen Vorgänger, Prälat Maximilian Fürnsinn, hat man nicht vergessen. Der „Abend für Max“ war eine Hommage an den jahrzehntelangen Förderer dieser Veranstaltung, die manche Besucher zu Tränen rührte, als er die Anfänge der Veranstaltung bis zum heutigen Mega-Event mit ganz viel Herz Revue passieren ließ. Kaiserwetter, attraktives Programm? Vermutlich ist es die gelebte Herzlichkeit, die die Kindersommerspiele auszeichnet.