Wenn ein großer Betrieb aus einer Stadt abwandert, gibt es meistens einen Aufschrei. Nun wird sich die Firma Forstinger aus Traismauer verabschieden und nach Tulln abwandern. Von einem Aufschrei ist nichts bemerkbar, wenngleich der Betrieb in der Römerstadt rund 60 Menschen beschäftigt.

Vor fünf Jahren übersiedelte die Zentrale von Wien nach Traismauer. Wohl aus wirtschaftlichen Gründen, die Stadt hat den Zuzug auch finanziell gefördert. Die Abwärtsspirale war offenbar jedoch nicht aufzuhalten, das Ende gipfelte in einer 30-Millionen-Euro-Pleite im Jahr 2018, die mittlerweile abgewickelt worden ist.

Ende ohne Schrecken

Nun also Tulln: Dort findet man fix-fertige Hallen in Hülle und Fülle vor. Am Campus 33, der von der Stadt als Ersatz für das ramponierte Areal in der Martin-Miller-Straße angeboten wurde, hätte man hingegen in neue Gebäude investieren müssen, was finanziell offenbar nicht tragbar erschien.