Erfolg auf ganzer Linie

Was für eine Diskrepanz: Da sitzt man im Gasthof und wundert sich, weil ein Kleinkind brav und artig, in erster Linie aber mucksmäuschenstill bei Tisch sitzt und auf die Speisen wartet. Ganz einfach erklärt: Es spielt mit dem Mobiltelefon des Herrn Papa, gut möglich, dass das Kind auch schon ein eigenes Handy besitzt. Das sechs, sieben Jahre alte Kind im Kaffeehaus hat es gar ein wenig besser, es darf sich schon am Tablet probieren.

Und dann plötzlich das: aufgeweckte, sehr lebhafte und fröhliche Kinder bei den jüngsten Kindersommerspielen in Herzogenburg; dort, wo man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, wo man spielt, lacht, johlt und klatscht.

Tausenden Kindern hat das Programm ein Lächeln in ihr Gesicht gezaubert. Können strahlende Kinderaugen irren? Nein, auch die 50. Auflage von Österreichs größtem Kinderkultur-Festival war ein voller Erfolg.