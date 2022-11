Erst das Geld, dann Moral

Ja, das wird dann wohl eine Weltmeisterschaft bei Glühwein, Punsch und Weihnachtskeksen! So ähnlich dachte man nach der Vergabe des Fußball-Weltgipfels an Katar. Falsch gedacht: In unserer Region gibt es kein Public Viewing. Es wird bei Hartgesottenen wohl doch das Bier vor dem TV-Gerät zu Hause. Denn das Interesse an dieser WM hält sich in engen Grenzen.

Die Gründe sind mannigfaltig: Österreich nicht dabei, Winterzeit, Ungereimtheiten im Zug der Vergabe.

Ansonsten regiert Doppelbödigkeit. Da werden Verletzungen von Menschenrechten angeprangert. Stimmt, doch wie war das mit der WM in Russland? Oder gar bei der WM in Argentinien 1978? Weil Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, soll die WM nicht in dem Wüstenstaat stattfinden? Aber Politiker dürfen zu den Scheichs pilgern, weil es von dort gutes Gas gibt? Es ist wie beim Fußball: Erst das Geld oder Gas, dann Moral.