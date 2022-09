Förderung für Studierende

Der Preis steigt zwar auch stetig an, doch das Top-Jugendticket um wohlfeile 79 Euro ist doch eine feine Sache. Damit fahren Lehrlinge und Jugendliche ein Jahr lang in den „Öffis“.

Auch für Studenten gab es eine Ermäßigung, doch mit Einführung des Klimatickets ist sie hinfällig geworden. Nicht nur die Politik in Herzogenburg findet dies ungerecht. Daher hat der Gemeinderat nun Abhilfe geschaffen und auch Studierenden eine Förderung gewährt.

Bemerkenswert ist dies aus mehreren Gründen. Alles andere als selbstverständlich war die gemeinsame Vorgangsweise.

Dass die heimische Wirtschaft mit ins Boot geholt wurde, ist sehr erfreulich. Bezahlt wird die Förderung in Form von Gutscheinen. Und dass sich eine Gemeinde entschließt, in Zeiten, in denen auch Kommunen den Gürtel immer enger schnallen müssen, diese Förderung zu gewähren, ist aller Ehren wert.