In den meisten Fällen dreht sich politische Berichterstattung um negative Schlagzeilen . Nicht aber in diesem Fall. Und das hat vor allem mit einer zu tun: Daniela Engelhart, Bürgermeisterin von Obritzberg-Rust. Sie schaffte es, die Finanzen wieder ins rechte Licht zu rücken.

Eine Aufgabe, die alles andere als einfach war. Sie ist das beste Beispiel dafür, dass in der von Männern dominierten Politik auch Frauen, die leider oft belächelt werden, einen guten Job machen. Das zeigt aber auch, dass es mehr Frauen an die Spitze der Gemeinden wagen sollten. Engelhart hat in den letzten Jahren korrekt gearbeitet – und das macht sich bezahlt.

Die Ortschefin macht es vor und viele Frauen sollten es ihr gleichtun: Den Schritt in die Politik wagen, denn wie zu sehen ist, ist es durchaus gut, wenn Frauen die männerdominierte Politik aufmischen.