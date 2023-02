Freitag als „Lostag“

Blau-Weiß Linz wird nicht locker lassen. Mit einem 4:0 gegen Vorwärts Steyr haben die Oberösterreicher den SKN für zwei Tage von Platz eins verdrängt. Den holten sich die Wölfe mit einem letztlich ungefährdeten Sieg am „Acker“ von Gleisdorf zurück. Mit dem SV Horn wartet aber am Freitag schon ein anderes Kaliber. Das Duell mit den Waldviertlern könnte fürs Frühjahr schon die Weichen stellen. Viele Umfaller können sich die Titelkandidaten in dieser engen Liga wohl nicht leisten.

Ein Dreier gegen Horn wäre ein echter „Turbo“ für die St. Pöltner Ambitionen. Sie könnten damit einerseits einen Verfolger abhängen, andererseits den Druck auf die Linzer erhöhen. Letztlich wird‘s auf einen Zweikampf mit Blau-Weiß hinauslaufen – zumal sich beim Mitbewerb die Ambitionen auf eine Bundesliga-Lizenz in Grenzen halten. Auch da wird der Freitag wegweisend. Da läuft nämlich die Frist zur Einreichung ab.