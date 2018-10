Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht – das ist leider auch in der Volksschule Traismauer passiert. Lehrerinnen hatten einen Info-Zettel über einen Schulausflug verteilt. Auf diesem wurden die Eltern auch darüber informiert, dass die Kinder mit Mittagessen ohne Schweinefleisch versorgt werden. Die Lehrerinnen wollten damit signalisieren, dass sie jene sieben Schüler, die kein Schweinefleisch essen, nicht von der Exkursion ausschließen.

Das ist an sich vorbildlich. Allerdings taten sie den Kindern und deren Eltern gerade mit dieser Vorgehensweise keinen Gefallen. Denn erfahrungsgemäß reagieren manche Eltern beim Thema Essen empfindlich – vor allem, wenn es vermeintlich oder tatsächlich mit Religion zu tun hat. Hätten die Lehrerinnen also „für eine vegetarische Variante wird gesorgt“ auf den Zettel geschrieben, dann hätte es wohl keinen Shitstorm in sozialen Netzwerken gegeben. Und keine unqualifizierten Aussagen von Eltern, die mit fleischloser Kost nur dann ein Problem haben, wenn damit möglicherweise der Islam zu tun hat.