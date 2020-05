„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, vor wenigen Tagen ist die 7.000 Folge dieser legendären Daily-Soap auf RTL ausgestrahlt worden.

Nichts mit einer Daily-Soap hat die Kommunalpolitik zu tun. In Herzogenburg konnte Vizebürgermeister Richard Waringer am vergangenen Montag „Gute Zeiten“ verkünden. Der Rechnungsabschluss über das vergangene Haushaltsjahr entpuppt sich als solides Zahlenkonvolut, das den Mandataren zur Kenntnis gebracht und einstimmig abgesegnet wurde.

„Schlechte Zeiten“ werden in den kommenden Monaten angesagt sein. Richard Waringer hat darauf hingewiesen, dass die Stadtgemeinde Herzogenburg heuer mit „Mindereinnahmen in Millionenhöhe“ rechnen muss; wobei sich Herzogenburg bei diesen Mindereinnahmen in alle rot-weiß-roten Kommunen einreiht. Die Kommunalpolitiker zerbrechen sich gerade den Kopf, mit welchen Auswirkungen zu rechnen ist. Noch vor dem Sommer soll etwas mehr Klarheit darüber herrschen.