In Mexiko-City haben Fußballfans nach einem Tor der Mexikaner bei der Fußball-Weltmeisterschaft durch ihren Jubel ein Erdbeben ausgelöst, heißt es in Agenturmeldungen.

Ein Erdbeben wird es in Sitzenberg-Reidling wohl nicht gegeben haben, aber vermutlich hat der Korkenzieher, eine Aussichtsplattform, kräftig gewackelt beim Jubel der Windkraftgegner über das Aus für die geplant gewesenen fünf Windräder in Traismauer. Das Ende für dieses Projekt hat der Betreiber W.E.B. in der Vorwoche offiziell bekannt gegeben.

Windkraftgegner? Diese Bezeichnung hören die meisten Gegner gar nicht gerne. Selbstverständlich seien sie für die Energiewende, Maßnahmen gegen den Klimawandel, sogar für die Windkraft; aber, bitteschön, nicht hier, sondern woanders.

Das nennt man das klassische Florianiprinzip, wobei sich der Kreis auch schon wieder schließt, denn von politischer Seite kam die Verkündigung des W.E.B-Rückzugs aus dem Büro des Landeshauptfrau-Stellvertreters Stephan Pernkopf. In sein Ressort fällt auch das Feuerwehrwesen.