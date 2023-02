Hilfe für die Opfer

Schrecklich sind sie, die Bilder vom Erdbeben in der Türkei und Syrien. Die vielen Aufnahmen, die zeigen, wie ganze Häuser innerhalb von Zehntelsekunden in sich zusammenstürzen, sind einprägsam. Sie können keinen empathischen Menschen kalt lassen.

In Herzogenburg hat die große Community von Türken und auch Türkischstämmigen mit dem Sammeln von Spenden begonnen. 10.000 Euro sind bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe gesammelt worden.

Nun ist es aber auch sehr wichtig, dass viele Menschen außerhalb dieser Community ihr Herz und vor allem ihre Geldbörse öffnen. Der Ministerpräsident in der Türkei, der Diktator in Syrien, Korruption in der Bauwirtschaft: alles wichtig zu bedenken, aber alles keine Gründe, um nicht zu spenden. Die Menschen, die jetzt trauern, die kein Dach über dem Kopf haben, haben jede Hilfeleistung aus Österreich verdient.