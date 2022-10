Hut ab vor der Jugend

235 Mitglieder der Feuerwehrjugend trafen in Traismauer zu den Orientierungsbewerben zusammen. Hut ab vor allen, die sich bereits in jungen Jahren in den freiwilligen Dienst stellen. Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen ein Ehrenamt ausüben.

Trotz allem braucht das Land Freiwillige. Gibt es etwa bei der Feuerwehr keinen Nachwuchs, wird es in naher oder ferner Zukunft vielleicht gar keinen mehr geben, der die Aufgaben der Feuerwehr übernimmt. Umso mehr sollten die Jugendlichen deshalb für ihre Leistungen gewürdigt werden. Genau das passiert bei den Bewerben. Sie zeigen ihr Können und werden dafür belohnt.

Die Feuerwehrjugend leistet Großartiges. Bleibt nur zu hoffen, dass sich auch weiterhin viele Jugendliche für den Dienst bei der Feuerwehr entscheiden, um den Erhalt dieser Institution für viele weitere Jahre zu sichern.