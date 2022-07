In der Stadt Flagge zeigen

Wer die Menschen überzeugen will, muss dorthin gehen, wo sie sind. Der SKN St. Pölten hat das begriffen und mit der kompletten Wolfsfamilie in der Innenstadt Flagge gezeigt. Ein Klub zum Anfassen: Nur so kann‘s gehen. Denn die Zeiten hochfliegender Träume und luftig kalkulierter Budgets gehört der Vergangenheit. In mühsamer Kleinarbeit muss sich der SKN die Herzen in der Stadt erobern, ehe ernsthaft über eine „Flaggschiff-Rolle“ im Land fantasiert wird. Dieses Standing muss sich der Klub erarbeiten – auch durch Events wie die SKN-Präsentation. Den Klub (wieder) präsent machen in St. Pölten: Darum geht‘s. So wie jeder kleiner Dorfklub bedacht sein, muss beim Wirten des Vertrauens auch mal zu feiern, wenn man demnächst wieder eine Werbetafel braucht …

Die VIPs sind gut und wichtig. Dass man sich aber jetzt vermehrt um die Basis bemüht, spricht fürs neue Selbstverständnis beim SKN.