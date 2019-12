Gulasch mit Saft, Zwiebelrostbraten, Zwetschkenröster? Traditionelle Gerichte, die man der sogenannten gutbürgerlichen Küche zurechnet, sind weiter auf dem Rückmarsch. Und werden es weiterhin sein, wenn ein Trend anhält, der natürlich vor den Toren der Region keinen Halt macht. Zum Jahreswechsel gibt es mit dem „Zeitlos“ in Herzogenburg und mit „Schowi‘s Minigolf“ in Traismauer wieder zwei Lokale weniger. Und zählt man das Kaffeehaus am Saurier-Kreisverkehr in der Römerstadt hinzu, das einer ungewissen Zukunft entgegenblickt, dann sind es vielleicht sogar drei.

Es muss nicht unbedingt ein schlechter Geschäftsgang sein, der zum Zusperren zwingt. Steht der wohlverdiente Ruhestand ins Haus, finden sich immer weniger Nachfolger für Speiselokale abseits von Pizza und Döner. Die Nachfolge-Unlust kommt allerdings nicht von ungefähr, zu sehr haben sich Rahmenbedingungen in der Gastronomie zuletzt zum Schlechteren gewandt.