Kennzeichen bei Rädern

Die Stadt Herzogenburg befindet sich unter den acht Gemeinden im St. Pöltner Umland, die sich attraktivere oder gleich neue Radwege zum Ziel gesetzt haben. Gut so, denn die Fahrt mit dem Rad erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Es muss dann nicht erst der Lenker eines Elektro-Scooters sein, der mit über 50 km/h vor der Polizei flüchtet, um auf die Problematik hinzuweisen, dass mit einer vermehrten Zahl von Fahrrädern und Scootern natürlich auch eine vermehrte Zahl an „schwarzen Schafen“ einhergeht.

Da gibt es oft kein links, kein rechts, kein Verkehrszeichen, keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer: Ja, manche Radfahrer sind nicht zimperlich. Von der mangelhaften oder fehlenden Beleuchtung erst gar nicht zu reden.

Was also tun gegen „schwarze Schafe“ am Drahtesel? Langfristig wird man wohl um eine Art Kennzeichenpflicht nicht herumkommen. Traurig, aber notwendig.