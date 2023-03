Der Spagat, von dem an dieser Stelle erst vor Kurzem die Rede war, ist zu schaffen: Mehr Grün auf den Rathausplatz in Herzogenburg, aber nicht auf Kosten der Parkplätze. Den Verlust von drei Stellflächen wird man hinnehmen können, aber, und das muss man klar sagen: Was darüber hinaus geht, ist auf keinen Fall hinzunehmen. Denn, und das übersehen die Protagonisten der schmucken, autofreien Zentren immer: Eine Kleinstadt bleibt eine Kleinstadt. Dazu gehört Herzogenburg. Es ist nicht zu vergleichen mit St. Pölten oder Wien. Dort geht autofrei, weil es entweder Touristen, Tiefgaragen oder auch genügend Bobos gibt, die tagsüber aus der Straßenbahn steigen und die Kaffeehäuser bevölkern.

Noch ist nicht die Rede vom autofreien Rathausplatz, gewisse Tendenzen sind jedoch erkennbar. Deshalb sei im Sinne der Wirtschaft früh betont: Autofrei, nein danke!