Dank ihnen rollt der Ball

In der NÖN holen wir sie diese Woche anlässlich des Fußballsaisonstarts vor den Vorhang: die Ehrenamtlichen, die unsere Vereine am Laufen halten. Ohne sie gäbe es schlicht keinen Fußball im Unterhaus!

Vielen von ihnen ist Lob und Anerkennung aber fast schon peinlich. Nicht wenige wollten beispielsweise gar nicht auf ein Foto. „Wieso ich?“, lautete dabei meist die erstaunte Frage. Zu unbedeutend scheint ihnen ihre Arbeit zu sein.

Lieber kümmern sie sich still und heimlich um den Rasen oder schmeißen den Grill an den Matchtagen an, geben die Getränke in der Kantine aus, Kassieren den Eintritt oder sorgen als Platzsprecher für den Schmäh. Und so mancher ehrenamtlichen Funktionär tut sich nicht nur viel Arbeit an, sondern steht auch in der Verantwortung, sportlich und/oder finanziell.

Sie alle eint, dass sie gemeinsam dafür sorgen, dass die Spieler Woche für Woche zum Gaudium der Fans dem Ball nachjagen können. Und dafür muss man auch einmal „Danke“ sagen und den Hut ziehen.