Der Jugend Raum geben

Unter den Corona-Maßnahmen , vor allem den Einschränkungen der sozialen Kontakte, haben Jugendliche am meisten gelitten. Es ist daher umso wichtiger, Treffpunkte für sie außerhalb ihres Wohnraums zu schaffen.

So einen Platz gibt es jetzt in Oberwölbling mit dem neuen Jugendtreff. Eine ganz wichtige Maßnahme. In vielen Gemeinden fehlt es an Plätzen für Jugendliche, Beschwerden von anderen Mitbürgern sind in vielen Fällen die Folge.

Jetzt sind die Jugendlichen an der Reihe, mit dem neu geschaffenen Platz auch sorgsam umzugehen. Leider werden solche Plätze immer öfter von Vandalen heimgesucht.

Die Gemeinde hat einen ersten Part erledigt. Jetzt ist sie gefragt, das neue Angebot unter den Jugendlichen publik zu machen. Aber auch die Jugendlichen sind gefragt, das Angebot zu nutzen und Feedback zu geben, um den Jugendtreff gemeinsam stets weiterzuentwickeln.