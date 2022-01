Der Mut zur Übernahme

Den Erfolgsgeschichten „Eis-Café La Piazza“, „Schirmbar“ und „Café-Restaurant Zeitlos“ hat Herzogenburgs viel zu früh verstorbener Parade-Gastronom Leopold „Fili“ ein späteres Kapitel hinzugefügt, und zwar das Steak-Restaurant in der St. Pöltner Straße.

Mit seinem untrüglichen Gefühl schuf er sich dort ein Denkmal, weil er eine Marktlücke entdeckte, auf deren Schließung die Gäste offenbar sehnsüchtig gewartet haben. Sie kommen nicht nur aus Herzogenburg und der Region, sondern auch aus den großen Städten St. Pölten und Krems.

Nun hat Bertls Tochter Anja das Lokal übergeben. Es floriert, was wohl die Grundvoraussetzung für die Übernahme durch Sabine Jahodinsky und Martin Reinprecht war. Dennoch beweist das Duo eine ordentliche Portion Mut in Zeiten, in denen es der Gastronomie nicht leicht gemacht wird. Hoffentlich wird dieser Mut belohnt.