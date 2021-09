„Wer grausam gegen Tiere ist, kann kein guter Mensch sein“, wusste seinerzeit der große Philosoph Arthur Schopenhauer.

Und in der Gegenwart? Platzen die Tierheime aus allen Nähten, weil die Zeit der Kurzarbeit abgelaufen ist und keine Zeit mehr für das Tier bleibt. Gestatten Sie daher ein paar Zeilen in eigener Sache: Vor etwas über einem Jahr reifte die Entscheidung, eine Katze anzuschaffen. Sie hat sich in Haus, im Garten und den Gärten der Nachbarschaft gut eingelebt. Dem Kater fehlte vielleicht noch ein Spielgefährte.

Katze Nummer zwei, sie ist ebenso kohlrabenschwarz, kam dann viel schneller als gedacht: Der ehemalige Besitzer war des Tiers nach nur drei Wochen überdrüssig geworden, hatte mit Ertränken gedroht.

Daher der dringende Appell: Lieber einmal zu viel überlegen, ob tatsächlich ein Haustier ins Haus oder in die Wohnung kommen soll!

Diesmal gibt es ein Happy-End: Die beiden Katzen sind beste Freunde geworden.