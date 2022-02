Die Pläne offenlegen

Es mutet fast skurril an, dass sich ausgerechnet die Grünen in Sachen Ausbau des öffentlichen Verkehrs Kritik gefallen lassen müssen. Sie kommt von der SPÖ. Die beiden Bürgermeister Christoph Artner und Matthias Stadler machen sich für die schnellere Umsetzung der schon sehr lange geplanten Zweigleisigkeit zwischen „ihren“ Städten stark.

Schon längst fertig seien diesbezügliche Planungen, versichern die Stadtchefs, während das Ministerium auf eine „Machbarkeitsstudie“ verweist.

Jedenfalls sind nun die SPÖ und die ÖBB am Zug: Sie müssen diese Pläne offenlegen. Gibt es sie tatsächlich, wäre das grüne Ministerium flugs in Erklärungsnotstand, weshalb es den Stand der Planungen auf „Null“ gestellt hat; was zur Folge hat, dass die Bahn frühestens 2030 zweigleisig fährt. Und die Mehrkosten, die eine „zweigleisige Planung“ verursachen würde, stehen wieder auf einem ganz anderen Blatt.

