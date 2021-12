Drei Bezirke und ein Taxi

Nun ist die Katze also auch offiziell aus dem Sack: In der Region Herzogenburg laufen die Vorbereitungen für ein regionales Anrufsammeltaxi, das den öffentlichen Verkehr aus Bahn und Bus optimal ergänzen soll. Es ist sogar bezirksübergreifend, zumal nicht nur die neun Gemeinden der Region, sondern auch Sitzenberg-Reidling (Tulln) und Paudorf (Krems) mit an Bord sind. Wird das Projekt umgesetzt, handelt es sich um das größte in ganz NÖ.

Geboren wurde die Idee, auch den Zentralraum mit einem solchen Sammeltaxi abzudecken, in Herzogenburg. Stadträtin Daniela Trauninger wollte noch nicht viel Wind darum machen, erst die Interessens-Bekundungen in allen Gemeinderäten abwarten. Zuletzt stimmte Traismauer einstimmig dafür.

Bis dieses Großprojekt Realität wird, werden allerdings noch einige harte Bretter gebohrt werden müssen, Stichwort Finanzierung.