Ein Hoch dem Ehrenamt

Der „Internationale Tag des Ehrenamtes“ wird heuer am 5. Dezember gefeiert, aber man braucht gar nicht bis in den tiefen Winter hinein zu warten, um die tollen Leistungen Freiwilliger zu würdigen. Man muss nicht einmal über den Tellerrand schauen, es genügt ein Blick in diese NÖN-Ausgabe.

Vom Verein „Traismauer erleben“, der am kommenden Samstag einen Erlebnistag organisiert, der mit Programmpunkten nur so gespickt ist, über die Feuerwehrleute, die zu Bränden in Inzersdorf und Pönning ausrückten, bis hin zum Freiwilligen-Team, das eine Woche lang in Kapelln den Kindern abwechslungsreiche Ferientage bescherte: Überall sind Ehrenamtliche am Werk, um Kultur und Geschichte zu vermitteln, um Häuser vor Flammen zu schützen, um Kinder zu betreuen.

Und es geht auch nicht ohne Ehrenamt: Müssten Bund, Länder oder gar Kommunen diese Leistungen finanzieren, stünden sie wohl vor dem Bankrott. Die Leistungen Freiwilliger sind eben unbezahlbar.