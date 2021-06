„Small is beautiful“ heißt es neuerdings wieder, Kleingemeinden in Österreich wachsen, was vor Kurzem noch undenkbar schien. „Small is beautiful“ hieß es allerdings nicht immer. Und wer von der jüngeren Generation meint, dass es nur Zwangs-Tests und Zwangs-Impfungen gibt, wird staunen, dass es vor rund einem halben Jahrhundert Zwangs-Zusammenlegungen von Gemeinden gegeben hat; zumeist aus wirtschaftlichen Überlegungen, man betrachtete Kleingemeinden als nicht überlebensfähig.

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer sendet nun ein Signal an die ehemals selbstständigen Kommunen und verlegt Gemeinderatssitzungen aus der Stadt aufs Land. Das Ganze ist zwar nur ein Symbol, aber ein sehr wichtiges Zeichen: Ihr seid gleichrangig! Denn die Zwangs-Zusammenlegungen haben Narben hinterlassen. Nicht selten wird heute noch argwöhnisch auf den neuen Gehsteig in der Stadt geschaut, während im Dorf schon jahrelang die Kanaldeckel scheppern.