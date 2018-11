40 Jahre ist es her, dass eine hauchdünne Mehrheit gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks in Zwentendorf stimmte.

50,47 Prozent der Österreicher sagten 1978 „nein“ zur Atomkraft und verhinderten dadurch womöglich eine Katastrophe.

Einer von ihnen war der Traismaurer Stefan Kastner. Der damalige Lagerleiter des Kernkraftwerkes stimmte – obwohl er dort einen sicheren Job hatte und gutes Geld verdiente – gegen dessen Inbetriebnahme.

Die Volksabstimmung führt uns vor diesem Hintergrund drei Dinge vor Augen: Das knappe Ergebnis verdeutlicht, dass jede Stimme zählt. Derdamals überraschende Ausgang zeigt, wie wichtig es ist, sich für seine Überzeugungen einzusetzen – auch wenn das zuerst hoffnungslos scheint. Das Beispiel Kastners erinnert uns daran, dass es bei wichtigen Fragen manchmal notwendig ist, sein Gewissen über seine (unmittelbaren) Interessen zu stellen.

Insgesamt ist der Betonklotz in Zwentendorf damit nicht nur eine Erinnerung an den Sieg über die Begeisterung für eine strahlende Energie-Zukunft, sondern auch eine an die

Stärken der Demokratie.