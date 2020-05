In die Rathäuser und Gemeindeämter kehrt nach den abrupten Umstellungen auf Notbetrieb wieder sukzessive Leben ein. Auch das politische Leben in den Kommunen hält wieder Einzug. In den Gemeinden der Region konstituieren sich in diesen Tagen gerade die Ausschüsse. In absehbarer Zeit wird es auch wieder Sitzungen der Gemeindevorstände und in der Folge Sitzungen der Gemeinderäte geben.

Herzogenburg Videokonferenz: Premiere war erst Anfang

Herzogenburg hat den Auftakt gemacht und ihn gemeistert. Man entschied sich für die Variante einer Videokonferenz, nach deren Ende die Chefs aller Parteien eine positive Bilanz zogen.

Es könnte durchaus eine Premiere mit Nachhaltigkeit gewesen sein, denn das Treffen der Mandatare wurde live auf Youtube übertragen. Das Interesse war zumindest größer als an einer Gemeinderatssitzung unter regulären Bedingungen. Gibt es nicht einen ausgesprochenen Streitpunkt, besuchen meist nicht mehr als zwei, drei Zuhörer das Rathaus. Auf Youtube waren in der Spitzenzeit immerhin 48 Personen dabei. Alle Parteien goutieren daher eine Fortsetzung des Livestreams.