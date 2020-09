Die 49. Auflage der NÖ Kindersommerspiele wird hoffentlich als das ungewöhnlichste Kinderkulturfestival in die Geschichte eingehen. Es ist für alle Beteiligten ziemlich gewöhnungsbedürftig, unter welchen Auflagen und Umständen die Traditionsveranstaltung heuer über die Bühne geht. Man ist gezwungen, sich im Vorhinein anzumelden, es gibt Zeitfenster, in denen man sich bewegen muss, Abstand und Hygiene sind Teil des Programms. Geradezu verstörend wirken die wenigen Personen, 300 sind an jedem Tag erlaubt, also insgesamt 1.800. Normal bevölkert die zehnfache Anzahl das Areal im und rund um das Stift Herzogenburg.

Und dennoch war die Entscheidung der Verantwortlichen, die Kindersommerspiele heuer nicht gänzlich ausfallen zu lassen, goldrichtig. Dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet, ist ein Signal vor allem an die Kinder, die, Stichwort Schule, keine leichte Zeit hinter sich haben: Kommt her und habt Freude!