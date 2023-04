Wenn es stark regnet, liest man wenig vom wertvollen Rohstoff Wasser, wenn es trocken ist, hingegen umso mehr. Trockene Zeiten müssen nicht unbedingt heißen, dass mehr vom kostbaren Nass benötigt wird. Das lässt sich auch an einer aktuellen Zahl feststellen: Die Stadt Herzogenburg hat im Vorjahr um rund 75.000 Euro weniger bei der Wasserbezugsgebühr eingenommen, denn es ist um etwa 15 Prozent weniger Wasser als im Jahr zuvor verbraucht worden. Die Menschen schauen aufs Wasser, das geht auch ganz ohne Maßnahmen, die sie zu geringerem Verbrauch animieren sollen. Und es geht auch ohne Verbote, was man in manchen anderen Bereichen, Stichwort Motor, nicht geschafft hat. Dabei ist es auch hier wie beim Verbrauch des Wassers: Je mehr Menschen bewusst ist, dass Verschwendung oder Abgase schlecht für Umwelt und Klima sind, desto mehr sind sie auch gewillt, etwas dagegen zu tun.