Fortbestand ist vorerst fix

Sie brechen schneller weg, als viele Gletscher schmelzen: Die Rede ist von den Greißlern, den Nahversorgern, die es früher in fast allen Orten gab. Heute kann man sie mit der Lupe suchen.

In der Gemeinde Nussdorf gibt es noch zwei Nahversorger, die von einem Verein mit sehr großer Leidenschaft betrieben werden. Ein Geschäft befindet sich in Nussdorf, das andere in der Katastralgemeinde Reichersdorf. Während es in Nussdorf nicht so schlecht läuft, schreibt man in Reichersdorf rote Zahlen. Mit 25.000 Euro sprang die Gemeinde nun in die Bresche.

SPÖ und ÖVP sind sich in vorbildlicher Weise einig, dass man für den Fortbestand des Nahversorgers Geld in die Hand nehmen muss. Eine Frage bleibt jedoch natürlich offen: Wo ist die Schmerzgrenze?

Rote Zahlen biegt man gerade, aber wenn es um tiefrote Zahlen geht, wird die Politik wohl auf die Notbremse steigen (müssen).